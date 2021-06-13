Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Mübin duası nedir? Mübin duası anlamı ve fazilet: Mübin duası nasıl okunur?

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ancak İslam alimleri tarafından okunması hayırlı görülen ya da Kuran surelerinin belli başlı ayetlerinden oluşan pek çok dua bulunur. Mübin duası da bu dualardan biridir. Borçluların, bir dileği olanların okumasının hayırlı olduğuna inanılan dualardan biri de Mübin duasıdır. Mübin duası nedir? Mübin duası anlamı ve fazilet: Mübin duası nasıl okunur?

Mübin duası nedir? Mübin duası anlamı ve fazilet: Mübin duası nasıl okunur?

Borçların ödenmesi, maddi açıdan rahata ermek, her türlü sıkıntı ve kederin ortadan kalkmasını dilemek, kaza beladan korunmak gibi niyetlerle okunan Mübin duası Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yasin suresinde bulunan 7 ayetten oluşur.

MÜBİN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sübhane'l-müneffisi an külli medyun. Sübhane'müferrici an külli mahzun. Sübhane'l-muhallisi an külli mescun. Sünhane'l-alimi bi külli meknun. Sübhane men cealae hazainehu beyne'l-kafi ve'n-nun. Fe iza kada emren fe innema yekulü lehı kün feyekun. Fa sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi türceun.

MÜBİN DUASI TÜRKÇE ANLAMI

"Ey her türlü borçtan kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her türlü hüzünden kurtaran! Seni tenzih ederim. Ey her hapisten kurtaran! Seni tenzih ederim! Ey her gizliyi bilen! Seni tenzih ederim. Ey bütün hazinelerini Kaf ve Nun arasında var eden! Seni tenzih ederim. O bir işi diledi mi ona "ol!" der, o da oluverir. Her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekutunu elinde tutan, gücü her şeye yeten Allah'ı tenzih ederim. Her şey Ona dönecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Bakan Kurum paylaştı! İşte müsilajda son durum - Haberler
GÜNDEMBakan Kurum paylaştı! İşte son durum
Rabbena Atina Rabbenağfirli duası Türkçe ve Arapça okunuşu! Rabbena Arine Rabbenağfirli duası anlamı nedir?
GÜNDEMRabbena Atina Rabbenağfirli duası okunuşu
FECİ SON! Son dakika: Trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMKarı kocanın feci sonu!
DEHŞET ANLARI! Son dakika: Kızını parka götüren baba ölmüştü! Şehir eşkıyaları kamerada - Haberler
GÜNDEMŞehir eşkıyaları kamerada!
İsmi Azam duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İsmi Azam duası anlamı nedir?
GÜNDEMİsmi Azam duası Türkçe ve Arapça okunuşu!
BU GECE BAŞLIYOR! Meteoroloji: Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor - Hava Durumu
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
İbrahim Kalın'dan 'İnce Güç' mesajı - Haberler
GÜNDEMİbrahim Kalın'dan 'İnce Güç' mesajı
Araştırma görevlisi 8'inci kattan düştü! - Haberler
GÜNDEMAraştırma görevlisi 8'inci kattan düştü
SON DAKİKA: 11 kişiye mezar olan binayla ilgili binayla iligli çarpıcı tespit - İzmir depremi
GÜNDEM11 kişinin öldüğü binayla ilgili çarpıcı tespitler!
MARKETTE DEHŞET! Son dakika: Dünürlere yaylım ateşi! Ölü ve yaralıalr var
GÜNDEMDünürlerine ateş açtı, marketçiyi öldürdü