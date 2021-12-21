Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Tenis Muchova ile Vikhlyantseva da Avustralya Açık'a katılmayacak
ABONE OL

Çek Muchova ile Rus Vikhlyantseva da Avustralya Açık'a katılmayacak

Çek Karolina Muchova ile Rus Natalia Vikhlyantseva, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a katılmayacaklarını duyurdu

Muchova ile Vikhlyantseva da Avustralya Açık'a katılmayacak
AA

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından açıklamalarda bulunan tenisçilerden dünya 32 numarası Muchova, sakatlığının devam etmesi nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacağını belirtti.

ABD Açık'ta yaşadığı sakatlık nedeniyle eylül ayından bu yana kortlara çıkamayan 25 yaşındaki Muchova, bu yıl katıldığı Avustralya Açık'ta yarı, Wimbledon'da ise çeyrek finale kalarak dünya sıralamasında 19'unculuğa kadar yükselmişti.

Rus tenisçi Vikhlyantseva ise ülkesinin koronavirüs için geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşıyı vurulmasına rağmen turnuva yetkililerinin bunu geçerli kabul etmemesi gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılmama kararı aldığını belirtti.

Kovid-19 aşısı olmayanların tenisçilerin katılımına izin verilmeyen Avustralya Açık'ta sadece AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları geçerli sayılıyor.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ve Kanadalı Bianca Andreescu henüz hazır olmadıkları, Çek Karolina Pliskova ve ABD'li Jennifer Brady sakatlık gerekçeleriyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rafael Nadal koronavirüse yakalandı
TENİS Rafael Nadal koronavirüse yakalandı
Limoges Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Van Uytvanck
TENİS Limoges'te şampiyon Van Uytvanck
Kadınlar tenis dünyasında 2021 yılının en iyi ismi Barty oldu
TENİS 2021 yılının en iyi ismi Barty
Marsel İlhan, MTA Open’da ana tabloya yükseldi
TENİS Marsel İlhan ana tabloda
Megasaray'da şampiyon Nuno Borges
TENİS Megasaray'da şampiyon Nuno Borges
IOC, Çinli tenisçi Peng Shuai için endişe duymaya devam ediyor
TENİS IOC, Peng Shuai için endişeli
WTA, Çin'deki tenis turnuvalarını askıya aldı
TENİS Çin'deki turnuvalar askıya alındı
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, İtalya'da çeyrek finale yükseldi
TENİS Altuğ Çelikbilek, çeyrek finalde
Büyük Britanyalı tenisçi Johanna Konta emekli oldu
TENİS Johanna Konta emekli oldu
Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi
TENİS Tsitsipas dirseğinden ameliyat edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.