Mucize! Covid-19 nedeniyle komada olan hasta ikiz bebek doğurdu

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Nisan ayında Covid-19'a yakalanan Uke, durumu kötüleşince Birmingham'daki Queen Elizabeth hastanesine kaldırılmış, ventilatöre bağlanmıştı. Anne iyileşme emaresi göstermeyince, doktorlar sezaryenle ikiz bebekleri almaya karar verdi.

Ancak sonrasında Uke uyandı ve karnının şiş olmadığını görünce bebeklerini kaybettiğini düşünüp endişeye kapıldı.

Bebeklerinin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini öğrendikten sonra rahatlayan Uke, şu ifadeleri kullandı: “Hepimiz çok iyiyiz. Hasta olduğumu ve ambulansın beni almaya geldiğini hatırlıyorum. Sonrasında komaya girdim. Komadan çıkmak en kötü yanıydı. Kabuslar gördüm. Karnımdaki şişliği göremeyince tüm ailemin öldüğünü düşündüm. Uyandıktan sonra dahi iki hafta bebeklerimi göremedim."

Kız çocuğunun adı Sochika Palmer, erkeğinki ise Osinachi Pascal olurken; Perpetual'ın eşi Matthew, karısının komada kaldığı 16 gün boyunca dua ettiğini söyledi.