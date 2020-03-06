Mucize Doktor 25. son bölüm ile dün akşam ekranlardaydı. Ali ve Nazlı birbirlerine olan duygularını kabul edip artık sevgili oldu. Ancak her şeyin yolunda gitmesini hastanenin yeni entrikacısı asistan Damla engelledi. Tüm asistanlara rakip olacağını söyleyen Damla, Ali ve Nazlı'yı çileden çıkardı. Ancak asıl darbe Damla'nın Tanju'ya Ali - Nazlı ilişkisini söylemesi ile oldu. Mucize Doktor 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kıvılcım’la savaşmaya karar veren Beliz, yeni kliniği tekrar açıp bir de üstüne cerrahi bölüme yeni bir asistan alınca kılıçlar yeni baştan çekilir ve bu sefer kavga iki kişinin kovulmasına kadar varır.

Öte yandan yeni asistan Damla herkesin dilindedir ama kimse bu hırs küpü kıza nasıl yaklaşacağını pek bilememektedir.

Ve Ali, bir hastaya söylememesi gereken bir şey söyleyince kendini tekrar Tanju’nun hedefinde bulur.