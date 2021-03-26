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Mucize Doktor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 55. son bölüm

Mucize Doktor 55. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizi her Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında yer alıyor. Son bölümde yaşanan duygusal sahnelerden sonra akıllara "Ferman Hoca bir daha cerrahlık yapamayacak mı?" sorusu geliyor. Mucize Doktor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 55. son bölüm...

Mucize Doktor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 55. son bölüm

Mucize Doktor 55. son bölüm yayınlandı. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir. Mucize Doktor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 55. son bölüm...

MUCİZE DOKTOR 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 55. BÖLÜM ÖZETİ

Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali’yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki… Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır…

Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı’nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur.

Hepsinin üstüne Vuslat’ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı’ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?

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