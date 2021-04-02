Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 56. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 56. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman’ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder.

Diğer taraftan Demir’in ortadan kayboluşu ve Tanju’nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman’ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

MUCİZE DOKTOR 57. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 57. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...