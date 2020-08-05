"Mucize" adı gibi mucize bir film gerçekten de. Ön yargıların, hoyratlığın, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın toplumlarda giderek daha baskın duygular haline geldiği bu zamanlarda insanın içini ısıtan, umut veren bir hikâye anlatıyor. Peki Mucize (Wonder) filmi oyuncuları kimler? Mucize (Wonder) filmi konusu ne?
MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay),5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır.Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek?Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.
MUCİZE FİLMİ OYUNCULAR KİMLER?
Julia Roberts
Owen Wilson
Jacob Tremblay
Mandy Patinkin
Daveed Diggs
Millie Davis
Emma Tremblay
Kyle Harrison Breitkopf
Nadji Jeter
Steve Bacic
Crystal Lowe
DanielleRose
RussellAli Liebert
Izabela Vidovic
Sonia Braga
Noah Jupe
Jason Tremblay
Lidya Jewett
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