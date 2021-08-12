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K vitamininden zengin beslenmek kardiyovasküler hastalık riskini azaltıyor

Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek, K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti

Mucizevi fayda! O hastalıkların riskini azaltıyor - Haberler
Mucizevi fayda! O hastalıkların riskini azaltıyor
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K vitamini bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin, kalp-damar hastalığı riskini azalttığı bildirildi.

Tech Explorist haberine göre, Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek, K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti.

Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi.

Araştırmacılardan Dr. Nicola Bondonno, "K vitaminlerinin tüketilmesi, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli derecede koruma sağlamakta" değerlendirmesini yaptı.

K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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