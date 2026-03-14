Mudanya'da kamyonun ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında hareket halindeki kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Küçük çocuğun ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, olay, Mudanya sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.