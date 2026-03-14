        Haberler Gündem Güvenlik Mudanya'da kamyonun ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Mudanya'da kamyonun ezdiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında hareket halindeki kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:28 Güncelleme:
        4 yaşında hayattan koptu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahil kenarında hareket halindeki kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Küçük çocuğun ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Edinilen bilgilere göre, olay, Mudanya sahil kesiminde meydana geldi. İddiaya göre sahil yolunda seyir halinde olan kamyon, 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'ya çarptı. Kamyonun altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Serhat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Serhat Aydoğdu'nun cenazesinin ikindi namazına müteakip Hal Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı