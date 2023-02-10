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Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Müddessir Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 56 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “elMüddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki surenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Surede başlıca, Hz. Muhammed'in tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir. Müddessir Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler haberimizde yer alıyor.

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  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında yer alır. Mekke'de indirildiğine, iniş sırasına göre 4. sure olduğuna inanılmaktadır. Sure, ismini ilk ayette geçen ve "örtüsüne bürünen" anlamına gelen "el-Müddessir" kelimesinden almıştır. Surede Allah’ın insanlara emrettiklerinden, Allah’ın emirlerine uymayanların durumundan bahsedilir. İslam literatüründe, ilk vahiyden sonra vahyin bir süre gelmediği döneme "Fetret-ül Vahiy" denmektedir. Müddessir Suresi'nin ilk 5 ayeti de, bu sürenin bitmesini müteakip gelen ilk ayetler olmaları sebebiyle önemlidirler. Müddessir Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra defalarca tekrar etmelisiniz. İşte, Müddessir Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim

    1.Ya eyyuhelmuddessiru.

    2.Kum feenzir.

    3.Ve rabbeke fekebbir.

    4.Ve siyabeke fetahhir.

    5.Verrucze fehcur.

    6.Ve la temnun testeksiru.

    7.Ve lirabbike fasbir.

    8.Feiza nukıre fiynnakuri.

    9.Fezalike yevmeizin yevmun 'asiyrun.

    10.'Alelkafiriyne ğayru yesiyrin.

    11.Zernuy ve men halaktu ve hıyden.

    12.Ve ce'altu lehu malen memduden.

    13.Ve beniyne şuhuden.

    14.Ve mehhedtu lehu temhiyden.

    15.Summe yatme'u en eziyde.

    16.Kella innehu kane liayatina 'aniyden.

    17.Seurhikuhu sa'uden.

    18.İnnehu fekkere ve kaddere.

    19.Fekutile keyfe kaddere.

    20.Summe kutile keyfe kaddere.

    21.Summe nezare.

    22.Summe 'abese ve besere.

    23.Summe edbere vestekbere.

    24.Fekale in haza illa sıhrun yu'seru.

    25.İn haza illa kavlulbeşeri.

    26.Seusliyhi sekare.

    27.Ve ma edrake ma sekaru.

    28.La tubkıy ve la tezeru.

    29.Levvahatun lilbeşeri.

    30.'Aleyha tis'ate 'aşere.

    31.Vemâ ce'alnâ ashâbe-nnâri illâ melâ-iketen(ﻻ) vemâ ce'alnâ 'iddetehum illâ fitneten lilleżîne keferû liyesteykine-lleżîne ûtû-lkitâbe ve yezdâde-lleżîne âmenû îmânen(ﻻ) velâ yertâbe-lleżîne ûtû-lkitâbe velmu/minûne(ﻻ) veliyekûle-lleżîne fî kulûbihim meradun velkâfirûne mâżâ erâda(A)llâhu bihâżâ meśelâ(n)(c) keżâlike yudillu(A)llâhu men yeşâu ve yehdî men yeşâ(u)(c) vemâ ya'lemu cunûde rabbike illâ hu(ve)(c) vemâ hiye illâ żikrâ lilbeşer(i)

    32.Kella velkameri.

    33.Velleyli iz edbede.

    34.Vessubhı iza esfere.

    35.İnneha leıhdelkuberi.

    36.Neziyren lilbeşeri.

    37.Limen şae minkum en yetekaddeme ev yeteahhare.

    38.Kullu nefsin bima kesebet rehiynetun.

    39.İlla ashabelyemiyni.

    40.Fiy cennatin yetesaelune.

    41.'Anilmucrimiyne.

    42.Ma selekekum fiy sekare.

    43.Kalu lem neku minelmusalliyne.

    44.Ve lem neku nut'ı mulmiskiyne.

    45.Ve kunna nehudu me'alhaidıyne.

    46.Ve kunna nukezzibu biyevmiddiyni.

    47.Hatta etanelyekıynu.

    48.Fema tenfe'uhum şefa'atuşşafi'ıyne.

    49.Fema lehum 'anittezkireti mu'ridıyne.

    50.Keennehum humurun mustenfiretun.

    51.Ferret min kasveretin.

    52.Bel yuriydu kullumriin minhum en yu'ta suhufen muneşşereten.

    53.Kella bella yehafunel'ahırete.

    54.Kella innehu tezkiretun.

    55.Femen şae zekerehu.

    56.Ve ma yezkurune illa en yeşaallahu huve ehluttakva ve ehlulmağfireti.
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1.Ey örtünüp bürünen (Peygamber!)

    2.Kalk da uyar.

    3.Rabbini yücelt.

    4.Nefsini arındır.

    5.Şirkten uzak dur.

    6.İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde etmek için) yapma.

    7.Rabbinin rızasına ermek için sabret.

    8, 9.Sûr'a üfürüldüğü zaman var ya; işte o gün çetin bir gündür.

    10.Kâfirler için hiç kolay değildir.

    11.Beni, yarattığım kişiyle başbaşa bırak.

    12, 13.Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim.

    14.Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım.

    15.Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar.

    16.Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı inatçıdır.

    17.Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım.

    18.Çünkü o, düşündü taşındı, ölçtü biçti.

    19.Kahrolası nasıl da ölçtü biçti!

    20.Yine kahrolası, nasıl ölçtü biçti!

    21.Sonra (Kur'an hakkında) derin derin düşündü.

    22.Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı.

    23, 24.Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledilegelen bir sihirdir."

    25."Bu, ancak insan sözüdür."

    26.Ben onu "Sekar"a (cehenneme) sokacağım.

    27.Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin?

    28.Geride bir şey koymaz, bırakmaz.

    29.Derileri kavurur.

    30.Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır.

    31.Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.

    32, 33, 34, 35, 36, 37.Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.

    38.Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.

    39.Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.

    40, 41, 42.Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?"

    43.Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik."

    44."Yoksula yedirmezdik."

    45."Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık."

    46."Ceza gününü de yalanlıyorduk."

    47."Nihayet ölüm bize gelip çattı."

    48.Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

    49.Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?

    50, 51.Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

    52.Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.

    53.Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar.

    54.Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kur'an) bir uyarıdır.

    55.Artık kim dilerse ondan öğüt alır.

    56.Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır.
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Konusu

    Surede Hz. Peygamber’e, ilk vahyi aldığında yaşadığı heyecana rağmen dini tebliğ görevini yerine getirmesi, inkârcıları uyarması ve bu konuda karşılaşacağı sıkıntılara katlanması emredilmiştir. Kıyamet gününün sıkıntılarından söz edilmiş, Kur’an’a sihir ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin yakıcı cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. Meleklerden ve kitap ehlinden, cehennemin görevlilerinden söz edilmiştir. Surede ayrıca inkârcıların cehenneme girmelerinin sebebi hakkında müminlerle aralarında geçen bir konuşmaya yer verilmiş ve inkârcıların haktan yüz çevirmelerinin sebepleri anlatılarak sure sona ermiştir.

    Müddessir Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmiş dördüncü, iniş sırasına göre dördüncü sûredir. Müzzemmil sûresinden sonra, Fâtiha sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Müzzemmil sûresinden önce indiğini söyleyenler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXIX, 292).
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Hz. Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış, hemen ailesine gelerek “Beni örtün, beni örtün!” demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişlerdi. Bunun ardından, “Ey örtüsüne bürünen!” hitabıyla başlayan Müddessir sûresinin ilk beş âyeti inmiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 74/1-5). Bununla birlikte “örtüsüne bürünen” ifadesine mecaz olarak “peygamberlik kisvesine bürünen, bu ağır görevi yüklenen” anlamları da verilmiştir (Râzî, XXX, 190; Şevkânî, V, 373; İbn Âşûr, XXIX, 294). 

    “Kalk, uyar” emri Muhammed aleyhisselâmın, peygamber olarak tevhid dinini ve Allah’ın mesajlarını insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilânıdır. Resûlullah efendimiz bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başlamış, son nefesine kadar da bu görevini sürdürmüştür. “Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir” emri, tevhid dininin en önemli unsuru olan “Allah’ın birliğine iman ve O’na kulluk” esasını ortaya koymaktadır. İslâm’ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen “Elbiseni temiz tut” emri ise Hz. Peygamber’in maddî olarak elbisesini necâset vb. pisliklerden temiz tutması, mânevî olarak da güzel ahlâkla bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır (Zemahşerî, IV, 180-181). Âyetteki siyâb (elbise) kelimesinin mecaz olarak kullanıldığını belirten ve bu kelimeye “amel, kalp, nefis, beden, aile, din, ahlâk” gibi farklı mânalar veren başka müfessirler de olmuştur (bk. Şevkânî, V, 374). Buradaki temizlik maddî mânada alındığında “elbise” bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin, kezâ ev bark, mâbed vb. özel veya ortak alanların temizliğinin de bu buyruğun kapsamına girdiğinde kuşku yoktur. 5. âyette “Her türlü pislikten uzak dur” diye çevirdiğimiz cümle de dış temizlikten sonra inanç ve ahlâk temizliğini, iç arınmayı vurgulamaktadır. Sonuç olarak bu iki âyette, son derece veciz bir üslûpla, Hz. Peygamber’e ve onun şahsında müslümanlara hem maddî hem de mânevî temizlik emredilmiş olup, bu buyruğun daha ilk inen ve Hz. Peygamber’i risâlet görevine hazırlayan âyetlerde yer alması son derece anlamlıdır.
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Mushaftaki sıralamada yetmiş dördüncü, iniş sırasına göre dördüncü suredir. 

    • Müzzemmil suresinden sonra, Fâtiha suresinden önce Mekke’de inmiştir. 

    • Müzzemmil suresinden önce indiğini söyleyenler de vardır.

    Müddessir Suresi Kaç Ayet?

    • Müddessir Suresi 56 ayetten oluşmaktadır.

    Müddessir Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Müddessir Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 574. sayfada başlar, 576. sayfada biter ve 29. cüzde yer alır.

    Müddessir Ne Demek?

    • Sure, ismini ilk ayette geçen ve "örtüsüne bürünen" anlamına gelen "el-Müddessir" kelimesinden almıştır.
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Müddessir Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Müddessir suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Müddessir suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Müddessir Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    ·       Müddessir suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
  • Müddessir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Müddessir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

 

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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