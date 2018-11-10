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Müdürün okuldan kaçtı diye öğrencinin parmaklarını kırdığı iddiası

Kahramanmaraş’ta okuldan kaçtığı iddiasıyla 12 yaşındaki bir öğrencinin, okul müdürü tarafından parmaklarının kırıldığı ileri sürüldü. Başlatılan soruşturmanın ardından okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

10.11.2018 - 09:23 | Güncelleme: İHA

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Tombak Mahallesi’ndeki bir okulda, okul müdürünün öğrenciyi darp ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre, ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Ö.K. (12), okuldan kaçtığı gerekçesiyle ve okul hizmetlisinin, ‘tavuk çalıyor’ iddiası üzerine okul müdürü Mustafa Y. tarafından değnekle dövüldü.

"ELİNİ ISLATIP ISLATIP DÖVMÜŞ"

İHA'da yer alan habere göre oğlunun hiçbir işini yapamadığını ve mağdur olduklarını söyleyen Ö.K.'nin annesi Fatma K., “Bu olay okul müdürü Mustafa Y. tarafından yapılmıştır. Çocuklarımızı nasıl birine güveniyoruz bakın da görün. İnsan olan yapmaz. Çocuğun eli, değnekle vura vura parmakları kırılmaz. Hem de elini ıslatıp ıslatıp dövmüş senin karşında adam yok; 12 yaşında bir çocuk var. Benim çocuğumu okuldan kaçtığı için döverken okul hizmetlisi ’tavuk çalıyor’ demiş. Onun hiddetiyle kendi odasında ve öğretmenler odasında sopayla dövmüş” dedi. Olayla ilgili Göksun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün soruşturma başlattığı ve okul müdürü Mustafa Y.'nin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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