Zimbabve Seçim Komisyonu'nun, meclis seçimlerinde çoğunluğu Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (Zanu-PF) kazandığını duyurması ancak devlet başkanlığı seçim sonuçlarını halen açıklamaması muhalifleri sokağa döktü.

Başkent Harare sokaklarında yürüyüşe geçen ve bazı araçları ateşe veren göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polisin müdahalesinin yeterli olmaması sonrası askeri kuvvetler sokaklara inip göstericileri dağıtmaya başlarken, silah sesleri de duyuldu.

Ülkede iki gündür seçim sonuçlarına ilişkin endişeli bekleyiş sürerken, gelen ilk verilere göre, ulusal mecliste koltukların çoğunluğunu iktidar partisi Zanu-PF alıyor.

Devlet başkanlığı için 22 aday katılırken, seçimlerde iktidar partisi Zanu-PF adına mevcut Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, muhalif 7 partinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Demokratik Değişim Hareketi (MDC) ittifakı adına ise Nelson Chamisa yarıştı.

MUGABESİZ İLK SEÇİM

Yaklaşık 5,6 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede resmi seçim sonuçlarının bu hafta sonuna kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Zimbabveliler, pazartesi günü 38 yıl sonra oy pusulasında eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin ismi olmadan sandık başına gitmişti.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.

Mugabe, Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanması sonrası 1980 yılında düzenlenen genel seçimlerde başbakanlık koltuğuna oturmuş, ardından düzenlenen tüm devlet başkanlığı seçimlerini kazanmıştı.

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