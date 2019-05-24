Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müge Anlı'da aranan Ecrin olayında son dakika! Ecrin'in fotoğrafları ortaya çıktı! Ecrin son durum ne oldu?

Müge Anlı'da 19 gündür aranan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ile ilgili bugün ağızları açık bırakan bilgiler ortaya çıktı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin'in ağzında sigara ile çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Başta Müge Anlı olmak üzere izleyenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ecrin bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ecrin Türkiye'nin gündemine oturdu. Kayıp mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? sorularının cevabı çözülmeye çalışılıyor. Müge Anlı'nın 24 Mayıs 2019 tarihli yayınında ise herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Üvey baba Deniz Kurnaz'ın asker kıyafetlerini giyip insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Diğer bir taraftan da Ecrin'in sigara içerken çekildiği bir fotoğrafı yayınlandı. Başta programın sunucusu Anlı olmak üzere seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi...

ECRİN'İN ŞAŞKINA ÇEVİREN FOTOĞRAFLARI!

1,5 yaşındaki küçük kız çocuğu Ecrin'in ağzında sigara ile çekilmiş bir fotoğrafı canlı yayında ortaya çıktı. Tüm şüphelerin üzerinde bulunan Özkan, Ecrin'e zararlı madde olan sigarayı verdiğini söyledi. Özkan'ın itirafı kan dondurdu...

ÖZKAN'IN İNTERNET GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı'da Ecrin'in üvey amcasının girdiği siteler korku dolu anlar yaşattı. Gittiği tarlada geçirdiği vakitte telefonundan internete giren Ecrin'in üvey amcasının hangi sitelere ortaya çıktı. Ecrin'in üvey amcasının cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları de söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN ÜVEY BABASI HAKKINDA ŞOK BİLGİ!

Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz'ın bir dönem asker kıyafetleri ile dolaşıp insanlardan yardım parası topladığı iddia edildi. Kurnaz ise bu iddiaları yalanladı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asansör kazası davasındaki ceza ve beraatlere onama
GÜNDEMAsansör faciasında cezalar onandı
Kapaklar iyice açıldı, saniyede 3 bin 330 metreküp su tahliyesi başladı
GÜNDEMBelediye uyarıyor: Bölgeden uzak durun
Üvey annesini boğazını keserek öldürdü, mahkemeden ev hapsi istedi
GÜNDEMBoğazını keserek öldürdü, ev hapsi istedi
KPSS ne zaman 2019! ÖSYM KPSS geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS ücreti hangi bankaya yatırılır?
GÜNDEMKPSS ne zaman 2019
Theresa May kimdir? Theresa May neden istifa etti?
GÜNDEMTheresa May kimdir?
Bu halde kurtarılmayı beklediler!
GÜNDEMBu halde kurtarılmayı beklediler!
Son dakika bunun adı: Vahşet! 12 kişi saldırmış! Öldürülen taraftarın görüntüleri çıktı
GÜNDEMÖldürülen taraftarın görüntüleri çıktı
Kendisini doğa gezgini olarak tanıtmış!
GÜNDEMKendisini doğa gezgini olarak tanıtmış!
e Okul 2019 giriş: VBS Yazılı ve sözlü sınav sonuç sayfası! e Okul ne zaman kapanacak?
GÜNDEMe-okul giriş nasıl yapılır?
YKS giriş yerleri 2019 açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav yerleri sorgulama ekranı! YKS ne zaman?
GÜNDEMYKS giriş yerleri 2019 açıklandı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X