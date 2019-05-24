Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ecrin Türkiye'nin gündemine oturdu. Kayıp mı, kaçırıldı mı yoksa öldürüldü mü? sorularının cevabı çözülmeye çalışılıyor. Müge Anlı'nın 24 Mayıs 2019 tarihli yayınında ise herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Üvey baba Deniz Kurnaz'ın asker kıyafetlerini giyip insanları dolandırdığı ortaya çıktı. Diğer bir taraftan da Ecrin'in sigara içerken çekildiği bir fotoğrafı yayınlandı. Başta programın sunucusu Anlı olmak üzere seyirciler şaşkınlığını gizleyemedi...

ECRİN'İN ŞAŞKINA ÇEVİREN FOTOĞRAFLARI!

1,5 yaşındaki küçük kız çocuğu Ecrin'in ağzında sigara ile çekilmiş bir fotoğrafı canlı yayında ortaya çıktı. Tüm şüphelerin üzerinde bulunan Özkan, Ecrin'e zararlı madde olan sigarayı verdiğini söyledi. Özkan'ın itirafı kan dondurdu...

ÖZKAN'IN İNTERNET GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı'da Ecrin'in üvey amcasının girdiği siteler korku dolu anlar yaşattı. Gittiği tarlada geçirdiği vakitte telefonundan internete giren Ecrin'in üvey amcasının hangi sitelere ortaya çıktı. Ecrin'in üvey amcasının cinsel içerikli sitelere girdiğini belgelerle açıklayan Prof. Dr. Şevki Sözen, yapılan aramaları de söyledi. "Sen hep delil istiyordun ya işte bunlar benim için delildir" diyen Sözen, Özkan Kurnaz'ın girdiği sitelerde aile fertleri üzerinden aramalar yaptığını söyledi. Kan donduran gerçeklerin Müge Anlı'da ortaya çıkmasıyla herkes şoke oldu. Özkan Kurnaz'ın söz konusu sitelerde anne, yenge, kız kardeş ve yeğen gibi detayları takip ettiği açıklandı. Yapılan açıklama üzerine Ecrin'in annesi Özkan Kurnaz'a "O videoları izleyip bir şey mi yaptın" diye sordu. Üvey amca Kurnaz ise "1,5 yaşındaki bebeğe ne yapabilirim?" sözleriyle cevap verdi.

ECRİN'İN ÜVEY BABASI HAKKINDA ŞOK BİLGİ!

Ecrin'in üvey babası Deniz Kurnaz'ın bir dönem asker kıyafetleri ile dolaşıp insanlardan yardım parası topladığı iddia edildi. Kurnaz ise bu iddiaları yalanladı.