Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayı izleyenleri şaşkına çevirdi. 42 yaşında 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş 18 Temmuz tarihinden itibaren kayıp olarak aranıyor. Kızı Fadime Altuntaş Şengür, Müge Anlı'nın programında annesinin bulunması için yardım istedi. Gündelik temizlik işi yapan Ayşe Altuntaş'ın birliktelik yaşadığı Mehmet Bey canlı yayına telefon ile bağlandı, açıklamaları ise Müge Anlı'yı sinirlendi.

PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUK!

Ayşe Altuntaş ile birliktelik yaşadığı ortaya çıkan Mehmet Bey, açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Programın sunucusu Müge Anlı'yı ise fena halde kızdırdı. Mehmet Bey, "Biz Ayşe ile para karşılığında birlikte olduk. Ben Ayşe'den 11 bin lira borç aldım. Her şey güzel gidiyordu. Eşi hastaneye yatınca ben görüşmek istemedim. Ayşe'nın başkalarıyla görüştüğünü bir yıl önce öğrendim. Ayşe Altuntaş ev temizliğini hobi olarak yapıyormuş." dedi. Mehmet Bey'in açıklamaları ise şaşkına çevirdi.

AYŞE ALTUNTAŞ HER YERDE ARANIYOR

42 yaşındaki Ayşe Altuntaş'ın kaybolmasıyla ilgili incelemeler devam ediyor.