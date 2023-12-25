Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan cinayet itirafı Türkiye'nin gündemine oturdu. Adana'da 14 Aralıktan beri kayıp olarak aranan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun geçtiğimiz gün cansız bedenine ulaşıldı. Hakulu'nun kaybından önce son görüştüğü isimler arasında yer alan İsa Dumlu, şüpheli ölümün işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayın esansında Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti.

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CİNAYETİN NEDENİNİ ANLATTI

İsa Dumlu, itirafın hemen ardından neden bu cinayeti yaptığını açıkladı. Katil zanlısı, maktül Mustafa Hakkulu'nun, eşinin resimlerine uygunsuz yorumlarda bulunduğunu ve buna sinirlendiği için cinayeti işlediğini söyledi.