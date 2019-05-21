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Müge Anlı'da Ecrin olayında son dakika gelişmesi! Ecrin öldürüldü mü? Anne ve babasının görüntüleri ortay çıktı!

Müge Anlı'a iki haftadır aranan Ecrin olayında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolduklarını öğrendikten sonra markette alışveriş yaptıkları ortaya çıktı. Çiftin rahat tavırları herkesi çileden çıkardı. Öte yandan Deniz Kurnaz'ın Müge Anlı'ya verdiği karşılık ünlü sunucu ve gazeteciyi adeta çıldırttı. İşte Ecrin bebek olayıyla ilgili detaylar...

Ecrin

Müge Anlı'da Ecrin bebek gizemini korumaya devam ediyor. Samsun'da evinin önünde oynarken kaybolduğu iddia edilen Ecrin Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 haftadır kendisinden haber alınmayan Ecrin'in kaçırıldığı mı, yoksa öldürüldüğü mü henüz bilinmiyor. Müge Anlı'nın 21 Mayıs 2019 tarihli yayınında 7 Mayıs'ta Ecrin'in kaybolduğu gün, haberi alan anne Sevcan ile üvey baba Deniz'in markette alışveriş yaptığı ortaya çıktı. Marketin güvenlik kamerası stüdyoda yayınlandı. Sevcan ve Deniz'in rahat tavıları herkesi çileden çıkardı. Kendisini savunmaya çalışan Deniz'in Müge Anlı'ya, "Sizin Allah'ınız yok mu?" şeklindeki karşılığı sunucuyu kızdırdı.

ECRİN'E NE OLDU?

Müge Anlı'nının programına Ecrin'in bulunması için başvuran anne Sevcan ile üvey baba Deniz'in rahat tavırları dikkat çeken anlardan biri oldu. Ecrin'in kaybolduğu gün haberi almalarına rağmen markette rahatça alışveriş yaptıkları görüntüleri ortaya çıktı. Üvey baba Deniz ise, "Kızımın kaybolduğunu söylediler ben de inanmadım. Küçücücük çocuk evin önünde nereye kayboluyor diye düşündüm" dedi. Deniz'in bu ifadesi hedef saptırmaya mı çalışıyor? şeklindeki soruları da akıllara getirdi.

ECRİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, İSTİSMARA MI UĞRADI?

Ecrin bebeği son gören kişi olan üvey amca Özkan Kurnaz hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Özkan Kurnaz bölgedeki yetkillilere sorduğu soru, stüdyoda gergin anlara sebep oldu. Müge Anlı canlı yayında Özkan Kurnaz'a, "Yetkililere ne sordun Özkan?" deyince Özkan Durnaz, "Bir iz yok mu diye sordum." şeklinde yanıt verdi. Ancak Müge Anlı gerçeği açıkladı. Müge Anlı'nın, Özkan Durnaz'ın bölgedeki yetkililere, "Bu çocuk boğulduysa falan, bi yere gömüldüyse bulunduğunda parmak izi çıkar mı çıkmaz mı?" diye sormuşsun sözlerini canlı yayında paylaşması üzerine, Ecrin Kurnaz'ın annesi Sevcan Kurnaz sinirlerine hakim olamadı.

 

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