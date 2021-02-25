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Müge Anlı'da kan donduran Güldane Biçer olayı! Her şeyi itiraf etti! 25 Şubat Müge Anlı son bölüm

Müge Anlı'da 10 yıldır kayıp olarak aranan Güldane Biçer ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer korkunç cinayeti açıkladı. İşte 25 Şubat Müge Anlı son bölümünde yaşananlar

Müge Anlı'da kan donduran Güldane Biçer olayı! Her şeyi itiraf etti! 25 Şubat Müge Anlı son bölüm
10 yıl sonra cinayeti itiraf etti!
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HABERTURK.COM

Müge Anlı'da Güldane Biçer olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Ailesi tarafından 10 yıldır kayıp olarak aranan bir çocuk annesi Güldane Biçer ile ilgili korkunç gerçek eşi Osman Biçer'den geldi. Peki, Güldane Biçer'i kim, nasıl öldürdü? İşte 25 Şubat Müge Anlı son bölümünde yaşananlar....

MÜGE ANLI'DA GÜLDANE BİÇER CİNAYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Müge Anlı İstanbul'da 10 yıldır kayıp olarak aranan Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Eşini gömdüğü yeri de söyledi. Anlı, korkunç cinayeti detaylarıyla izleyicileri ile paylaştı.

"Osman Biçer cinayeti daha önce planlamış. 10 yıl önce Osman eşini arayarak Çatalca'ya çağırıyor. "Burada bir çiftlik buldum, senin de görmen gerekiyor" diyor. Güldane'de eşi Osman'ın yanına gidiyor. Osman eşi Güldane'yi Büyükçekmece'de bir tarlaya götürüyor ve burada bıçaklıyor. Kadını cinsel organından bile bıçaklamış. Kumda bir gün saklamış ertesi gün yine o araziye giderek toprağa gömmüş.

Osman Biçer, Güldane'nin ailesine ve çocukları Barış'a ise annelerinin başka bir adamla kaçtığını söylemiş.

Daha sonra Osman Biçer eşinin gıyabında boşanma davası açıyor ve üstüne iki evlilik daha yapıyor."

"AZ BİLE YAPTIM"

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Biçer, basın mensuplarına "Bana çok çektirdi, arkamdan çok iş çevirdi. Az bile yaptım, hak ediyordu" diyerek tepki gösterdi.

GÜLDANE BİÇER CİNAYETİNDE ACI TESADÜF

Müge Anlı Güldane Biçer cinayetindeki acı tesadüfü de izleyiciler ile paylaştı, "Güldane'in annesi uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşlı kadın "Allah'ım kızımı bulmadan canımı alma" diye hep dua edermiş. Kızının kemiklerinin çıkarıldığı dakikalarda anne hayatını kaybetti. Nasıl bir tesadüftür bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu."

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