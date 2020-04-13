Müge Anlı neden yok? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorular programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanan günlük program koronavirüs engeline takıldı. İşte, detaylar...
MÜGE ANLI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ne zaman yeni bölümlerinin yayınlanacağı henüz belli değil. Kanal tarafından açıklama gelir gelmez haber sayfamızda yer alacaktır.
MÜGE ANLI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
Müge Anlı programının bugün yayınlanmamasının ardından sosyal medyada da çok konuşuldu. Programın sıkı takipçileri, "Müge Anlısız karantina nasıl geçecek" gibi yorumlarda bulundu.
13 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Son Durak
01.20 Esra Erol'da (Tekrar)
04.40 Seviyor Sevmiyor 'Dizi' (Tekrar)
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