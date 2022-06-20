Müge Anlı'nın ilk eşi kim? 0:00 / 0:00

Ünlü sunucu Müge Anlı yeniden dünyaevine giriyor. Anlı, evlilik kararını izleyicileriyle "Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" sözleriyle duyurdu. Yüzbaşıoğlu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü görevini yürütüyor. Evlilik açıklaması sonrası ise gözler Anlı'nın ilk evliliğine çevrildi. Peki, Müge Anlı'nın ilk eşi kimdir? Müge Anlı neden boşandı? İşte Müge Anlı'nın ilk evliliği ve ayrılık süreciyel igili detaylar...

Müge Anlı 1993 yılında o sırada kendisi gibi magazin gazetecisi olan Burhan Akdağ ile evlendi. Anlı ile evlenmeden önce evli ve çocuk sahibi olan Akdağ'ın Müge Anlı ile evlenmek için eşinden boşandığı iddia edilmişti.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ çiftinin 2002 yılında Lidya isimli kızları dünyaya geliyor. Yine magazin sayfalarında çıkan iddialara göre Müge Anlı'nın kariyerindeki hızlı yükseliş ve eşinin kariyer anlamındaki düşüşü çiftin arasını açan tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalar büyüdü ve yine bu tartışmaların biri sonucu Burhan Akdağ açtığı boşanma davası ile 2008 yılında boşadı.

Bu boşanmanın ardında yeniden evlenen çiftin evlilikleri yine yolunda gitmedi ve bu sefer de Mğge anlı şiddet uyguladığı gerekçesiyle Burhan Akdağ'a boşanma davası açtı. Dava sonunda kızları Lidya'nın velayeti enensine verilerek Burhan Akdağ ve Müge Anlı'nın ikinci evliliği de sona erdi.