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Müge Anlı'nın adını da verdiği kızı Lidya Müge Akdağ, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. Bir televizyon programındaki yarışmaya katılarak gündem olan Lidya Müge Akdağ ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...