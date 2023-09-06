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        Haberler Magazin Müge Anlı’nın kızı Lidya ortaya çıktı! Benzerlikleri gündem oldu!

        Müge Anlı'nın kızı Lidya yarışmaya katıldı! Benzerlikleri gündem oldu!

        ATV ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da ilgi odağı olan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Anlı'nın kameralardan uzak yaşayan kızı Lidya'nın bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 17:06 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:06
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        Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızının bir yarışma programına katılmasıyla gündem oldu.

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        2002 doğumlu olduğu bilinen Lidya Müge Akdağ'ın Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katıldığı ortaya çıktı. Akdağ'ın, yarışma içerisinde annesinden bahsedilmemesini rica ettiği öğrenildi.

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        Müge Anlı'nın 2002 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile olan evliliğinden kızı Lidya Müge Akdağ dünyaya gelmişti.

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        Müge Anlı'nın kızı Lidya'yı gören sosyal medya kullanıcıları: "Annesinin aynısı", "Güzelliğini kimden aldığı çok belli", "Annesinin gençlik haline çok benziyor", gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ...

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        Lidya Müge Akdağ'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu ve Koç Üniversitesi'nde Hukuk okuduğu biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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