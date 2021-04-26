Müge Anlı "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri üzerine bugün ki canlı yayında isyan etti. En son 20 Nisan'daki programa katılan Avukat Rahmi Özkan, stüdyodaki klimalardan dolayı soğuk algınlığı yaşadığını Ramazan Ayı olması nedeniyle de oruç tutuğunu ve zorlandığını söylemişti.

Özkan, bu açıklamanın ardından 21, 22 ve 23 Nisan'daki programa katılmadı. Özkan'ın peş peşe 3 bölüme katılmaması sonrası bazı internet sitelerinde "Rahmi Özkan öldü mü?" haberleri çıktı. Bugün ki programın başında çıkan haberlere isyan eden Müge Anlı, Özkan'ın tedbir amaçlı programa katılmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.