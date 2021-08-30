Müge Anlı ile Tatlı Sert başlıyor... Son olarak Büyükşen çifti cinayeti ile Türkiye gündemine oturan program 2 Temmuz Cuma günü sezon finaline gidi. Yaklaşık 2 aylık sürenin ardından kolları sıvayan Müge Anlı ve ekibi bugün yeniden izleyici karşısına çıkıyor.

Peki, Müge Anlı saat kaçta? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? İşte izleyicilerin merak ettiği sorunun cevabı...

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA?

Hemen belirtelim ki Müge Anlı Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10.00'dan 12.45'e kadar sürüyor. 2 aylık sezon finalinin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni konuları ile bugün yani 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.