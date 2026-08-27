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        Haberler Bilgi Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu! 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

        Müge Anlı yeni sezon tarihi belli oldu! 2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?

        ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program 26 Haziran'da sezon finalini yapmıştı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? İşte, 2026-2027 yeni sezon Müge Anlı yayın tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        2026-2027 yeni sezon Müge Anlı yayın tarihi belli oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağı programı, yaklaşık iki ay süren yaz tatili arasından sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programı severek takip edenler “2026 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman, hangi gün başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi…

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        MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Yaz tatilinin ardından ekranlara dönecek olan program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

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        MÜGE ANLI YENİ SEZON HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

        ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 31 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonuna başlayacak. Yaklaşık iki aylık yaz arasının ardından program, hafta içi yayınlarına kaldığı yerden devam edecek.

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        MÜGE ANLI HANGİ SAATTE YAYINLANACAK?

        Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonda da hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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        #müge anlı
        #yeni sezon
        #müge anlı ile tatlı ser
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