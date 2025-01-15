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        Haberler Magazin Müge Boz, ailesiyle birlikte metrodan paylaşımda bulundu - Magazin haberleri

        Müge Boz, ailesiyle birlikte metrodan paylaşımda bulundu

        Müge Boz, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte metroda çekilen bir videoyu takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 08:22 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:22
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        Metrodan paylaşım
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        Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile bebekleri Rika’yla birlikte İngiltere’de tatiline devam ediyor.

        Müge Boz, bulunduğu paylaşımlarla ailesiyle geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

        Son olarak Müge Boz, ailesiyle birlikte İngiltere'de metroya binerek o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu, videoyu "Aile" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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        Öte yandan, geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Gonca Vuslateri de eşi Levent Yaşar ile toplu taşıma kullanmayı tercih etmişti. Set çıkışı İstanbul trafiğinde hızla kızları Asya’ya ulaşmak için metroya binen çift, yere oturup kitap okudukları anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #müge boz
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