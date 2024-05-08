Müge Boz: Doğuma az kaldı
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, kızı Vina için balon aldığını ifade eden Boz, "Doğuma az kaldı aslında ihtiyaçları almaya gelmiştim" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Müge Boz, Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Boz, tek başına bir süre mağazaları dolaştı.
"VİNA İÇİN ALDIM"
Keyfinin yerinde olduğu görülen Müge Boz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kızı Vina için kırmızı balon alan 40 yaşındaki oyuncu; "Vina için aldım heyecanla balonları bekliyor o yüzden hızlı adımlarla ilerliyorum" dedi.
"DOĞUMA AZ KALDI"
Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren ve şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Müge Boz; "Doğuma az kaldı aslında ihtiyaçları almaya gelmiştim ama balon alıp çıkıyorum" ifadelerini kullandı.