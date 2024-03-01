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        Haberler Magazin Müge Boz hamilelik dönemini film yapıyor - Magazin haberleri

        Müge Boz hamilelik dönemini film yapıyor

        Eşi Caner Erdeniz ile ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Müge Boz, sektörden bir arkadaşıyla birlikte hamilelik sürecinin komik yanlarını bir projeye aktaracağını açıkladı. Boz; "Bu süreci eğlenceli ve komedisini de yapmaya çalışıyoruz hatta yolunda giderse bu işin komedisini farklı bir şekilde yapacağımız bir sürpriz projemiz olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:14 Güncelleme: 01.03.2024 - 08:14
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ile birlikte Yunan şarkıcı Antonis Remos'un konserine gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz; "Kültürümüze yakın olduğu için bu tarz müzikleri biraz seviyoruz. Bu tarz müziklerin bizim aşkımızın başladığı zamanlarda özel bir şeyi vardır. Caner ile felekten bir gece çalmak istedik. Masada uyuya da kalabilirim, biraz dinleyip eve döneceğiz" ifadelerini kullandı.

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        "HAMİLELİĞİN KOMEDİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, ayrıca; hamileliğin eğlenceli taraflarını keşfettiğini ve komik yanları çekeceği klipler ile anlatacağı projesini açıkladı.

        Sektörden bir arkadaşıyla başlayacakları projenin detayları hakkında bilgi veren 39 yaşındaki Müge Boz; "Bu süreci eğlenceli ve komedisini de yapmaya çalışıyoruz. Hatta yolunda giderse bu işin komedisini farklı bir şekilde yapacağımız bir sürpriz projemiz olacak. Enerjimizin tuttuğu, aynı süreci yaşadığımız bir isimle yapacağız. Konuşup güldüğümüz çok şey var. Şu an yazma aşamasındayız. Hamileliğin farklı bir bakışı açısı ve komedisi var. Biz eğlenceli tarafına yoğunlaşalım istedik" dedi.

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        "AİLEMİZ SERZENİŞTE BULUNUYOR"

        Bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemeyen Müge Boz, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: Bizim için değişik sürpriz, öğrenmiyor olmak. Ailemiz 'Yine mi bilmeyeceğiz, yine bir şey hazırlayamayacağız' diye serzenişte bulunuyor. Önceden bilince kafada çok şey kurabiliyorsun ama doğumdan sonra kucağına alınca cinsiyetin hiç önemi olmuyor. Ben biraz buna odaklanmak istiyorum. Günümüzde her şeyi çok biliyoruz. Bir bekleme sürecimiz yok. Biraz bekleme heyecanını yaşamak istiyorum, o bilinmezlik, sürpriz duygusu... Bunu artık yaşadığımız çok az yer var. Böyle değerlendirmek istedik.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #müge boz
        #caner erdeniz
        #vina erdeniz
        #hamilelik
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