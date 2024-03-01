Müge Boz hamilelik dönemini film yapıyor

"AİLEMİZ SERZENİŞTE BULUNUYOR"

Bebeğin cinsiyetini doğuma kadar öğrenmek istemeyen Müge Boz, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: Bizim için değişik sürpriz, öğrenmiyor olmak. Ailemiz 'Yine mi bilmeyeceğiz, yine bir şey hazırlayamayacağız' diye serzenişte bulunuyor. Önceden bilince kafada çok şey kurabiliyorsun ama doğumdan sonra kucağına alınca cinsiyetin hiç önemi olmuyor. Ben biraz buna odaklanmak istiyorum. Günümüzde her şeyi çok biliyoruz. Bir bekleme sürecimiz yok. Biraz bekleme heyecanını yaşamak istiyorum, o bilinmezlik, sürpriz duygusu... Bunu artık yaşadığımız çok az yer var. Böyle değerlendirmek istedik.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram