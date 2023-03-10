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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müge Boz: Tedirginiz

Gazetecilerle sohbet eden Müge Boz, beklenen İstanbul depremi nedeniyle korku yaşadıklarını ifade etti. Ünlü oyuncu, "Kendi evimizde neler yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Tabii ki tedirginiz. Bu bölge ile ilgili alınması gereken önlemler umarım en kısa zamanda alınır" dedi

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  • Müge Boz: Tedirginiz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

    Yaşanan deprem felaketleri sonrası hayata dönmeye çalıştıklarını belirten Boz, "Hayatımıza yavaş yavaş devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımlarımız yapmaya çalışıyoruz. Vina'ya çok bir şey belli etmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde günler geçiyor. En azından o bölgedeki insanlara yardımımızın dokunması için biraz biraz kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu anlamda yardımlarında sürdürülebilir olması gerekiyor. Herkes çok büyük bir heyecanla yardımların en iyisini yaptı. Buna devam etmemiz gerekiyor. Biz de o anlamda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
  • Müge Boz: Tedirginiz - Magazin haberleri

    "ÇOK YAKIN ZAMANDA GİTMİŞ OLACAĞIZ"

    Ünlü isimlerin deprem bölgesine düzenlediği moral ziyaretleri kendisine hatırlatılan Müge Boz, yakın zamanda bölgeye gitmek istediğini söyledi.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Boz, "Benim de böyle bir planım vardı fakat sağlıkla ilgili ufak bir durumum olduğu için onların en son gittiği zamanı kaçırdım. Başka bir organizasyon için tarih bekliyoruz. Çok kısa zamanda ben de, Caner de oraya ziyarette bulunmayı istiyoruz. Çok yakın zamanda hazırlıkları bitirip, gitmiş olacağız" ifadelerini kullandı.
  • Müge Boz: Tedirginiz - Magazin haberleri

    "TEDİRGİNİZ"

    Ünlü oyuncu, beklenen İstanbul depremi nedeniyle korku yaşadıklarını ifade etti. Müge Boz, "Tabii ki herkesin olduğu gibi bizim de deprem korkumuz var. Çok fazla gidiş, kaçış gibi şeyleri düşünmek istemiyorum. 'Kendi evimizde neler yapabiliriz?' diye düşünüyoruz. Tabii ki tedirginiz. Bu bölge ile ilgili alınması gereken önlemler umarım en kısa zamanda alınır" şeklinde konuştu.

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