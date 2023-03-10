Müge Boz: Tedirginiz

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, kızları Vina ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.



Yaşanan deprem felaketleri sonrası hayata dönmeye çalıştıklarını belirten Boz, "Hayatımıza yavaş yavaş devam etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımlarımız yapmaya çalışıyoruz. Vina'ya çok bir şey belli etmemeye çalışıyoruz. Bu şekilde günler geçiyor. En azından o bölgedeki insanlara yardımımızın dokunması için biraz biraz kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu anlamda yardımlarında sürdürülebilir olması gerekiyor. Herkes çok büyük bir heyecanla yardımların en iyisini yaptı. Buna devam etmemiz gerekiyor. Biz de o anlamda kendi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.