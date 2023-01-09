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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerinde sahil güvenlikle eş zamanlı kontrollere başladı. Torba Mahallesi ile Milas'ın Güllük Mahallesi'ni kapsayan bölgede, balık avına çıkan teknelerin denetiminde zaman zaman drone'lar da kullanıldı.

AFİŞ, BROŞÜR VE GÜVEMLİK KİTAPÇIĞI DAĞITILDI Kontrollerde, amatör balıkçıları taşıyan ticari amaçlı teknelerce uyulacak kurallarla ilgili afiş ve broşür ile güvenlik kitapçığı dağıtıldı. Tekne kaptanları ve amatör balıkçılara, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemi anlatıldı.