Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 00:36 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beldibi Mahallesi'nde G.K. (43) idaresindeki Marmaris Belediyesine ait çöp kamyonu, çöp aldıktan sonra hareket ettiği sırada Gülderen Türkmen'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Türkmen, Marmaris Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fırtına TIR'ı devirdi

        İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon ve tırlar fırtına nedeniyle devrildi

        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı!
        İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı!
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        İstanbul’da kan donduran cinayetler
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Buruk ve Tedesco'dan Süper Kupa sözleri!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!