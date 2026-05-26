        Haberler Gündem Çevre Muğla'da "deniz çayırları" çalışması başladı | Son dakika haberleri

        Muğla'da "deniz çayırları" tespit edilip, korunacak: Çalışmalar Bodrum ve Gökova'da başladı

        Muğla'da "deniz çayırları"nın bilimsel yöntemlerle tespit edilip korunmasına yönelik çalışma, Bodrum ve Gökova'da başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromède Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde, "Gatermarine III" isimli Türk Bayraklı araştırma gemisi dün sahaya çıktı

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 15:43 Güncelleme:
        Muğla'da "deniz çayırları" çalışması başladı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Ekolojik Miras Derneği (Ekomiras) iş birliğinde yürütülen "Muğla Deniz ve Kıyı Alanlarında Deniz Çayırlarının Tespiti Çalışması" kapsamında araştırma faaliyetleri başladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Gatemarine Türkiye ve Fransa merkezli Andromède Océanologie firmalarının destek verdiği proje çerçevesinde, "Gatermarine III" isimli Türk bayraklı araştırma gemisi 25 Mayıs 2026 tarihinde sahaya çıktı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli karbon yutak alanları arasında gösterilen deniz çayırlarının tespiti, haritalandırılması ve depoladığı karbon miktarının hesaplanmasını amaçlayan çalışmanın ilk aşamasında Bodrum Yarımadası ile Gökova Körfezi'nde incelemeler yapılacak.

        Çalışmalar kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan deniz alanlarında uzaktan algılama yöntemleri kullanılacak. Böylece bölgedeki deniz çayırlarının hassas konumları bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak.

        Araştırma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verilen izinler doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

        Proje ile deniz çayırlarının korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkısının belirlenmesi ve kıyı alanlarının daha etkin yönetilmesi hedefleniyor. Ayrıca geliştirilecek dijital uygulama sayesinde deniz çayırlarının konum bilgilerinin kullanıcıların erişimine açılması planlanıyor.

        Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz çayırlarının korunmasının iklim kriziyle mücadelede büyük önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

        "Muğla'mız sahip olduğu doğal değerlerle yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en önemli kıyı ekosistemlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Denizlerimizin akciğeri olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir. Bu çalışma sayesinde Bodrum ve Gökova başta olmak üzere kıyılarımızdaki deniz çayırlarını bilimsel yöntemlerle tespit ederek hem koruma altına alacağız hem de iklim değişikliğiyle mücadeledeki katkılarını ortaya koyacağız."

