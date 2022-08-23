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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla Seydikemer'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hüsamettin A. (56) idaresindeki 07 ANC 370 plakalı otomobil, Fethiye Kaş karayolu Demirler mevkisinde, Fransız uyruklu Chloe Marie Charlotte R. (28) yönetimindeki EF 028 AV plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Kazada, sürücüler ile Bilal K. (30) ve Vanessa Derya K. (18) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Hüsamettin A, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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