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Muğla'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk ormanda bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk, arama kurtarma ekiplerinde 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Muğla'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk ormanda bulundu
Muğla'da kaybolan çocuk, ormanda bulundu
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AA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arama kurtarma ekiplerince bulunan 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.

Kıncılar Mahallesi'nde yaşayan Aşkın Ç, okuldan eve dönmeyince ailesi yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando timi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; iz takip köpeğinin de destek verdiği aramada, çocuk 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen çocuk, ailesine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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