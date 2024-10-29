Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Muğla
        #muğla haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        Netanyahu, Hizbullah ile diplomatik çözüm bulmanın yollarını arıyor
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Macron: Hiçbir şey çok sayıda sivil ölümünü haklı gösteremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        AB ve NATO buluştu: Her zamankinden daha hayati
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        TikTok'un patronu, Çin'in en zengin kişisi oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Tramvay raydan çıktı, mağazaya girdi!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        "Tolga'nın sesini duyuyor, ona cevap veriyorum"
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'in 101. yılı kutlandı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım