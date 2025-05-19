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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında! | SON DAKİKA TAM DEHŞET! | Son dakika haberleri

        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!

        Muğla'da 25 yaşındaki İbrahim Solak, evinde korkunç bir cinayete kurban gitti. Tabancayla vurulan gencin ölümüyle ilgili soruşturmada, evdeki güvenlik kamerası görüntülerinden 3 şüpheli tespit edildi. Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:03
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        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Solak (25), evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre evdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirlenen 3 şüpheliyi Manisa'da gözaltına aldı.

        EV ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

        Olay, dün gece, Fethiye ilçesinde meydana geldi. İhbar üzerine İbrahim Solak'ın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, Solak'ı kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde İbrahim Solak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Solak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis ekipleri, İbrahim Solak'ın ev arkadaşını gözaltına aldı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olay günü eve 3 kişinin bahçe duvarından atlayarak girdiğini belirledi. Görüntüler, Solak'ın ev arkadaşına gösterildi. İbrahim Solak'ın olay günü, garson olarak çalıştığı oteldeki işinde olduğunu belirten ev arkadaşı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN 3 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        Polis, güvenlik kamerasından tespit edilen 3 şüpheliyi Manisa'da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli 3 kişinin, öldürülen İbrahim Solak'ın kız arkadaşının arkadaşları olduğu belirtildi. Öte yandan, normalde motosiklet tamircisi olan İbrahim Solak'ın otellerde çalışmak için Denizli'den bir süre önce Fethiye'ye geldiği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Muğla
        #İbrahim Solak
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