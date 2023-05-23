Yelkenli ile Yunanistan'a gitmeye çalışan 96 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yelkenli ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 96 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 21 Mayıs'ta saat 09.00'da Bodrum açıklarında yelkenli içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye hareket eden ekipler, ihbar edilen tekneyi durdurdu. Yunan adalarına geçmeye çalışan 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 96 kaçak göçmen yakalandı. Teknedeki 4 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Bu kişilerin Türkiye'yi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlendi. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 Türk vatandaşı için de adli süreç başlatıldı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-23 11:42:43



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