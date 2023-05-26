Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Mendil ile yapılan aramalarda bir miktar skunk ve 104 sentetik hap ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'nın Dalaklı ve Yeşilyurt mahallelerinde yaşayan H.Ö., Y.E.S. ve S.Ç.'nin piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin evlerine dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Mendil' ile 2 ayrı evde yapılan aramada bir miktar skunk, 104 sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 bong içme aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö., Y.E.S. ve S.Ç., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2023-05-26 15:25:16



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