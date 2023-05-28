Bastonlarıyla oy vermeye gittiler (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SEDYE ÜZERİNDE OYLARINI KULLANDILAR

Muğla'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için hastanede tedavi gören 2 hasta, sağlık ekiplerince ambulans ile götürüldükleri Cumhuriyet Ortaokulu'nda sedyede oylarını kullandı.

Abide-Hasan Nuri Öncüer Huzurevi sakinleri ise minibüsle oy kullanacakları Cumhuriyet Ortaokulu'na getirildi. Huzurevi sakinlerinin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da görevliler ve polislerin yardımı ile oy verme işlemini tamamladı. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-05-28 10:47:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.