Bodrum'da kasımda deniz keyfi

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece oldu. Yerli ve yabancı turistler; kasım ayında başta Kumbahçe olmak üzere Bitez ve Ortakent sahilinde denize girdi. Plajdakilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.