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        Bodrum'da kasımda deniz keyfi

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:25
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        Bodrum'da kasımda deniz keyfi
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. 

        Bodrum'da hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece oldu. Yerli ve yabancı turistler; kasım ayında başta Kumbahçe olmak üzere Bitez ve Ortakent sahilinde denize girdi. Plajdakilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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