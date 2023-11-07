Bodrum'da kasımda deniz keyfi
MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.
MUĞLA'nınBodrum ilçesinde, kasım ayında güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.
Bodrum'da hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece oldu. Yerli ve yabancı turistler; kasım ayında başta Kumbahçe olmak üzere Bitez ve Ortakent sahilinde denize girdi. Plajdakilerden bazıları güneşlenirken, bazıları da kitap okudu. Denize giren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi.
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