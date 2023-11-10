Çağdaş Bodrum'un güveni tam

BASKETBOLSüperLigi'nde bu sezon 6 maçta 2'nci galibiyetini geçen hafta Büyükçekmece'yi yenerek alan Çağdaş Bodrum Spor, pazar günü evinde taraftarının desteğiyle Beşiktaş'ı da mağlup etmek istiyor. Kulüp bünyesinde uzun süredir görev yapıp Tolga Tekinalp'in ayrılığıyla genel menajerliği devralan Onur Aksoy, "Takımın ilk kuruluşundan bu yana görevdeyim. Bu takımda olmaktan da çok mutluyum. Çağdaş Bodrum Spor olarak 20 ay gibi kısa bir sürede TB2L'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdik. Bu başarıda öncelikle kulüp başkanımız Dağlarca Çağlar ve Çağdaş Holding'in arkamızda çok büyük bir desteği var" dedi.

"Süper Lig'de ilk yılımız olduğundan ve takımın yeni kurulmuş bir takım olmasından kaynaklı bir adaptasyon sürecimiz var" diyen Aksoy, "İlk senemizde Süper Lig'e alışma, 5 yabancı oyuncu ile adaptasyon gibi süreçlerimiz var her ne kadar giderek azalsa da tamamen bitmiş değil. Bundan sonra da hedefimiz, ligde kalıcı olmak ve kalıcılığımızı sürdürebilir olmak. Bu arada kurulduğumuz yıldan bu yana en büyük yatırımı da gençlerimize yaptık. Çok güçlü bir şekilde altyapımızı kurduk. Oradan gelecek genç oyuncularla A takımımızı desteklemek en büyük hedefimiz" diye konuştu.

"AİLE OLMAYI BAŞARDIK"

Genel Menajer Onur Aksoy, "Kulüp başkanımızın en önemli söylemlerinden ve arzularından biri her zaman iyi bir aile olmak hususunda oldu. Şöyle ki biz burada gerçekten bir aile olmayı başardık. Bence bunun ilk adımı başkanımızdan geldi. Başkanımız hep bize bu şekilde, bir aile olarak baktı ve ilgilendi. Takım sporlarında en önemli şey önce aile olabilmek, sonra da gerçekten takım olabilmektir. Ben bunu ilk günden beri sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

Lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyleyen Aksoy, "Asıl fikstür bundan sonra başlıyor diyebiliriz. Zira bundan sonrası da bizim için çok önemli. Oynadığımız hedef maçları galibiyetle bitirdik. Bundan sonra da Beşiktaş maçı da olmak üzere tüm maçlara her zaman olduğu gibi kazanmaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,