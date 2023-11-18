Fethiyespor lidere karşı

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off potasına girmeyi hedefleyen Fethiyespor yarın liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetler takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Diyarbakır Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Batuhan Kolak düdük çalacak. Konuk Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Nurettin Çakır mücadelede görev alamayacak. Bu maç öncesi Fethiyespor 17 puanla 8'inci sırada yer alırken, lider Amed Sportif'in 30 puanı bulunuyor.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.