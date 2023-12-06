Bodrum'da 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı.

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmen ile 10 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Aralık saat 19.10,19.25 ve 21.50'de Bodrum açıklarına kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 81 kaçak göçmeni yakaladı. Ekiplerce karaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan, jandarma ekiplerince karada yapılan çalışma sonucunda göçmen kaçakçısı 10 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.