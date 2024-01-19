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        'Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin TL ceza

         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde; Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne yapılan baskında, horoz dövüştüren ve kumar oynayan 54 kişiye 346 bin 950 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:50
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        'Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin TL ceza
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         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde; Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'ne yapılan baskında, horoz dövüştüren ve kumar oynayan 54 kişiye 346 bin 950 TL ceza kesildi.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren Muğla Hayvanları, Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüşü düzenlendiği bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine 12 Ocak günü saat 22.30'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; derneğe baskın yapıldı. Yapılan baskında horoz dövüştürüp kumar oynayan 54 kişiye toplam 346 bin 950 TL ceza kesildi. Dövüştürülen 9 yaralı horoz ise Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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