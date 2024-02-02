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        Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü

         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, oturduğu 1´inci kattaki dairenin balkonundan düşen Ayşe Ölmez (92), hayatını kaybetti. Ölmez´in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:10
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        Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü
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         MUĞLA'nınMenteşe ilçesinde, oturduğu 1´inci kattaki dairenin balkonundan düşen Ayşe Ölmez (92), hayatını kaybetti. Ölmez´in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, bugün sabaha doğru Menteşe'nin Kötekli Mahallesi´nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1´inci katında oturan Ayşe Ölmez´in dengesini düştüğünü görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ölmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ölmez'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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