Oturduğu dairenin balkonundan düşüp öldü

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ölmez'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabaha doğru Menteşe'nin Kötekli Mahallesi´nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 1´inci katında oturan Ayşe Ölmez´in dengesini düştüğünü görenlerin, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ölmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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