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        Bodrum FK'nın konuğu Sakaryaspor

        1'inci Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alıp play-off hattındaki yerini sağlamlaştırırken Süper Lig yarışını da sürdüren Bodrum FK yarın en yakın rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:38
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        Bodrum FK'nın konuğu Sakaryaspor
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        1'inci Lig'de son 5 maçında 4 galibiyet alıp play-off hattındaki yerini sağlamlaştırırken Süper Lig yarışını da sürdüren Bodrum FK yarın en yakın rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak.

        Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak 90 dakikayı Erkan Özdamar yönetecek. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa maçta forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla dördüncü sırada yer alan Bodrum FK'nın direkt Süper Lig hattıyla arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Sakaryaspor ise 36 puanla Bodrum'un gerisinde beşinci basamakta. İki ekibin sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynadıkları maç 2-0 Bodrum FK'nın galibiyetiyle sonuçlandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - BODRUM,

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