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        Fethiye'de, nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü

         MUĞLA'nındünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden Akdeniz foku görüldü. Bir köpeğin foku izlemesi dikkat çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:50
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        Fethiye'de, nesli tehlikedeki Akdeniz foku görüldü
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         MUĞLA'nındünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, nesli tükenme tehlikesindeki türlerden Akdeniz foku görüldü. Bir köpeğin foku izlemesi dikkat çekti.

        Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesinde olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi. Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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