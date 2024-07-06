Kayıp Alzheimer hastası, bahçede uyurken bulundu

Milas'ın Ören Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Yaşar Eren'in yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ve AFAD görevlileri, Eren'in bulunması için bölgede arama başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla Alzheimer hastası Yaşar Eren, saat 12.00 sıralarında, evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.

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