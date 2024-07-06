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        Kayıp Alzheimer hastası, bahçede uyurken bulundu

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, dün kaybolan Alzheimer hastası Yaşar Eren (80), yaklaşık 19 saat sonra jandarma tarafından evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 16:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:15
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        Kayıp Alzheimer hastası, bahçede uyurken bulundu
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, dün kaybolan Alzheimer hastası Yaşar Eren (80), yaklaşık 19 saat sonra jandarma tarafından evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.

        Milas'ın Ören Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Yaşar Eren'in yakınları, jandarmaya kayıp müracaatında bulundu. Jandarma ve AFAD görevlileri, Eren'in bulunması için bölgede arama başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla Alzheimer hastası Yaşar Eren, saat 12.00 sıralarında, evlerinin arkasındaki portakal bahçesinde uyurken bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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