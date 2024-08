Blue Panda yelkenlisi, Datça'da

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) araştırma teknesi Blue Panda yelkenlisi, Akdeniz'in doğal zenginliklerine dikkat çekmek ve Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ile kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapmak üzere Türkiye'de Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

WWF Akdeniz Girişimi'nin (MMI) Blue Panda yelkenlisi, nisan ayında Fransa'dan başladığı 2024 yolculuğu kapsamında Yunanistan'ın ardından Datça'ya geldi. 2019'dan bu yana Akdeniz'in doğal zenginliklerine ve karşı karşıya bulunduğu tehditlere dikkat çekmek için dolaştırılan yelkenli, 18 Ağustos'a kadar Datça'da olacak. Blue Panda, dördüncü Türkiye ziyaretinde Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülecek denizsel çalışmalara ev sahipliği yapacak. WWF-Türkiye, yelkenlinin ziyaretinde WWF Fransa ekibi ile Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde deniz çayırları ve kayalık alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapacak, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya gelip deniz koruma alanlarının önemine dikkat çekecek. Blue Panda yelkenlisi ile önemli Akdeniz endemik deniz çayırları (Posidonia Oceanica) alanlarından biri olan Datça-Bozburun yarımadalarında, deniz çayırlarının sağlık durumunu değerlendirmek ve bu deniz koruma alanındaki biyolojik çeşitliliğin genel halini izlemek için gözlem çalışmasına ev sahipliği yapılıp, sonuçları karar vericiler ve yerel yönetimlerle paylaşılacak.

TAHSİN CEYLAN HAKKINDA

Su altı sporlarıyla 1986 yılında tanışan Tahsin Ceylan, 1994'te su altı fotoğrafçılığına, 1997'de ise video çekimlerine başladı. Çok sayıda kişisel sergiyle insanoğlunun yüzyıllardır merak ettiği su altının gizemli dünyasına ışık tuttu. Denizatı, Akdeniz Foku ve köpek balıklarının ülkedeki denizlerdeki ilk çekimlerini gerçekleştiren Tahsin Ceylan'ın fotoğraf ve video dalında 100'ü aşkın ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor. Türkiye'nin su altı tanıtım filmi 'Life in The Seas and Coats of Turkey' yine Tahsin Ceylan tarafından hazırlandı. Sanatçının müsilaj, deniz çayırları, deniz kaplumbağaları, hayalet ağlar, istilacı türler, deniz kirliliği, denizin anneleri, Salda Gölü, iklim ve su, Akdeniz fokları ve 18 Mart Çanakkale temalı filmleri bulunuyor. Yazı ve fotoğraflarıyla çok sayıda kitaba da imza atan Ceylan, pek çok belgeselde program yapımcılığı ve görüntüleme yönetmeni olarak görev üstlendi.