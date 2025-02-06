Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 'sahte içki' operasyonu; 11 gözaltı

        MUĞLA'da polisin düzenlediği operasyonda 121 litre sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 'sahte içki' operasyonu; 11 gözaltı
        ABONE OL

        MUĞLA’da polisin düzenlediği operasyonda 121 litre sahte içki ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe, Fethiye, Milas ve Marmaris ilçesinde dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 93 litre etil alkol, 121 sahte içki, 10 alkol kiti, 13 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 kişi, işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Muğla'da sahte içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı
        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe e...
        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe e...
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal
        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal