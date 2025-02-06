Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sahte içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da sahte içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

        İkametlerde yapılan aramada 121 litre el yapımı içki, 93 litre etil alkol, 10 alkol kiti, 13 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

        Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        60 kilometre koştular
        60 kilometre koştular
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Muğla'da anıldı
        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe e...
        Muğla Büyükşehir Belediyesi depremlerden etkilenen 2 ilçeye 3 otobüs hibe e...
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da fırtına nedeniyle yelkenli tekne kıyıya sürüklendi
        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal
        Bodrum'da fırtına; yelkenli tekne karaya oturdu, feribot seferleri iptal
        Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik volkanik faaliyete neden olmaksızın ay...
        Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik volkanik faaliyete neden olmaksızın ay...