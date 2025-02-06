Muğla'da sahte içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

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